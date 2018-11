Der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev trifft heute im Endspiel der ATP-Weltmeisterschaft in London auf den serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic.

Djokjovic schlug am Abend im Halbfinale den Südafrikaner Kevin Anderson. In der ersten Semifinal-Partie hatte Zverev den Schweizer Roger Federer in zwei Sätzen besiegt. Der Hamburger ist der erste Deutsche in einem Endspiel dieses Wettbewerbs seit Boris Becker vor 22 Jahren.