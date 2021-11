Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Paris den Einzug ins Endspiel verpasst.

Sechs Tage nach seinem Turniersieg in Wien unterlag der Hamburger im Halbfinale dem an Nummer zwei gesetzten Daniil Medwedew mit 2:6, 2:6.



Novak Djokovic dagegen bezwang den Polen Hubert Hurkacz mit 3:6, 6:0, 7:6 (7:5) und stellte damit einen Rekord auf: Zum siebten Mal wird der 34-Jährige das Jahr an der Spitze der Weltrangliste beenden.