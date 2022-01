Novak Djokovic auf dem Weg zum Gericht (AP)

Damit bestätigte das Bundesgericht in Melbourne die Entscheidung der australischen Regierung. Diese hatte Djokovic Anfang Januar das Visum entzogen, weil der 34-jährige Djokovic ohne Corona-Impfung eingereist war. Die drei Richter fällten ihre Entscheidung einstimmig, eine Begründung soll aber frühestens morgen folgen. Weitere Rechtsmittel vor dem Bundesgericht sind nicht möglich.

Djokovic erklärte, er sei "extrem enttäuscht" von der Entscheidung des Gerichts. Er werde diese jedoch respektieren und mit den Behörden kooperieren. Laut australischen Medienberichten hätte Djokovic theoretisch noch die Möglichkeit, vor dem höchsten australischen Gericht, dem High Court, Berufung einzulegen. Aber schon die Aussichten, dass sich der High Court eines solchen Falles annimmt, seien gering.

Ende einer wochenlangen Auseinandersetzung

Vorausgegangen war eine andauernde Auseinandersetzung von Djokovic mit den Behörden seit seiner Ankunft in Melbourne am 5. Januar. Die Rechtsvertretung der Regierung hatte argumentiert, Djokovics weitere Anwesenheit berge die Gefahr, während des schlimmsten COVID-19-Ausbruchs in Australien seit Beginn der Pandemie die Stimmung gegen die Impfung anzuheizen. Eine medizinische Ausnahmegenehmigung hatte es dem serbischen Tennisweltmeister ermöglicht, ungeimpft ins Land einzureisen. Dies hatte in Australien und auch international Proteste ausgelöst.

Nach seiner Niederlage vor Gericht muss Djokovic nun bis zu seiner Ausreise aus Australien in Gewahrsam bleiben. Er wollte an den heute beginnenden Australian Open teilnehmen und sich als erster Tennisspieler überhaupt seinen 21. Grand-Slam-Titel sichern. Der Weltranglistenerste hat das Turnier in Melbourne

bereits neun Mal gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.