Tennisspielerin Kerber folgt Zverev in dritte Runde der US Open

Bei den US-Open hat Tennisprofi Angelique Kerber die dritte Runde erreicht.

Die Kielerin gewann gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina mit 6:3, 6:2. Das Spiel war wegen des heftigen Unwetters in New York um einen Tag verschoben worden. Kerber trifft im Turnier nun auf die US-Amerikanerin Sloane Stephens.



Auch Alexander Zverev ist bei den US Open in Runde drei eingezogen. Er bezwang den Spanier Albert Ramos-Vinolas in drei Sätzen 6:1, 6:0 und 6:3.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.