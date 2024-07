Olympische Spiele

Angelique Kerber nach Erreichen des Viertelfinales. (Sven Hoppe/dpa)

Kerber hatte vor dem Turnier bekannt gegeben, dass sie nach den Spielen ihre Karriere beenden wird. Im Viertelfinale trifft sie auf Emma Navarro aus den USA oder die Chinesin Zheng Qinwen.

Die deutschen Hockey-Herren erzielten ihren zweiten Sieg. Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning bezwang Südafrika mit 5:1. Weiter geht es für den Mitfavoriten am Mittwoch gegen Europameister Niederlande. Letzter Gruppengegner ist dann am Freitag Großbritannien. Vier von sechs Teams qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Deutschland hatte 2012 in London letztmals Olympia-Gold gewonnen. Bei den Spielen 2021 in Tokio war die Mannschaft als Vierter im Medaillenkampf leer ausgegangen.

Im Tischtennis-Wettbewerb steht der Deutsche Dimitrij Ovtcharov im Achtelfinale. Er gewann gegen den Brasilianer Vitor Ishiy mit 4:1 Sätzen.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.