Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai (Aufnahme vom 17.11.2021) (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Gerry Maceda)

Die 35-Jährige gab in einem Interview mit der französischen Zeitung "L'Equipe" zugleich ihren Rückzug aus dem Profitennis bekannt. Die ehemalige Weltranglistenerste im Doppel hatte Anfang November in einem Social-Media-Beitrag erklärt, der Politiker habe sie zum Sex gezwungen. Danach war Peng tagelang unauffindbar. Drei Wochen später wurde ein virtuelles Gespräch zwischen ihr und dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Bach, veröffentlicht, in dem sie angab, sie befinde sich in Sicherheit und es gehe ihr gut.

