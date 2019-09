Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal hat das Halbfinale der US-Open erreicht.

Nadal schlug den Argentinier Diego Schwartzman in drei Sätzen mit 6:4, 7:5 und 6:2. Der Spanier tritt morgen gegen den Italienier Berrettini an und spielt um den Einzug ins Finale. Berrettini hatte zuvor fünf Sätze benötigt, um den Franzosen Gael Monfils zu besiegen und erstmals in seiner Tenniskarriere ins Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers einzuziehen.



Das zweite Halbfinale der US-Open bestreiten ebenfalls morgen der Russe Daniil Medwedew und Grigor Dimitrow aus Bulgarien.