Barbara Rittner sagte, alle Teilnehmenden hätten Verträge unterschrieben, das fast 60-seitige Hygienekonzept sei mit den Spielern durchgesprochen worden. Dazu gehöre, dass jeder Mensch Fieber gemessen bekomme, bevor er auf die Anlage gehe, und dass jeder eine Maske tragen müsse, bis er an seinem Platz sei. Alle Beteiligten seien vorab auf das Coronavirus getestet worden. Sie versuche, mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie berühre beispielsweise keine Spieler. Man müsse den Verstand walten lassen, dann erklärten sich einige Aktionen von selbst.

Unter den Zuschauenden dürften Haushalte zusammen sitzen und die Organisatoren könnten vier Wochen lang die Menschen kontaktieren, wenn es einen positiven Fall auf der Anlage geben würde.

(Deutschlandradio / Daniela Müllenborn)Tennis mit Handschuhen und Mundschutz?

Auch der Breitensport steht wegen des Coronavirus seit Wochen still. Viele Vereine überlegen, unter welchen Bedingungen ein Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Doch sind Hygienekonzepte im Breitensport überhaupt umsetzbar?

Alle seien sich der Vorbildfunktion bewusst. Zwar sei es für die Zuschauer ein Freizeitvergnügen, aber jeder wisse, dass es im Moment besondere Zeiten seien. Und wenn man einmal das Hygieneprocedere durchlaufen habe, könne man Tennis genießen.

Es sei auch eine Option gewesen, das Turnier ohne Zuschauer durchzuführen. Sie seien selbst überrascht gewesen, als sie erfahren hätten, dass der Berliner Großveranstaltungen bis 1000 Menschen erlaubt habe. Für das Steffi-Graf-Stadion seien 800 Zuschauer und auf dem zweiten Spielort im Hangar 200 zugelassen. Das Hygienekonzept sei mit dem Berliner Senat und dem Gesundheitsamt in Charlottenburg abgestimmt worden. "Wir wollen die Chance nutzen, einigen wenigen das bieten zu können", sagte Rittner.

Turnierdirektorin Barbara Rittner (imago / Claudio Gärtner)

Dass Alexander Zverev, der derzeitige deutsche Topspieler, aufgrund von Rittners Kritik an ihm abgesagt hat, glaube sie nicht. Zverev hatte an der umstrittenen Adria Tour teilgenommen und sich anschließend auf einer Party gezeigt, obwohl er angekündigt hatte, in Quarantäne zu gehen. Rittner sagte: "Er ist sich bewusst, dass er Fehler gemacht hat." Dass er sich nun zurückziehe, sei vielleicht das Richtige. Sie habe Verständnis, trotzdem sei es aus ihrer Sicht schade, dass er abgesagt habe.

