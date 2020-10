Seit 2009 lebt Teresa Bergman in Berlin, doch die 1986 in Neuseeland geborene Sängerin und Gitarristin macht schon viel länger Musik. Zuerst zu Hause, bald auf der Straße, um das Geld für den Bus zum Schwimmtraining zu verdienen, denn "gesungen habe ich eigentlich schon immer". Ihr zweites Album "Apart" hat sie 2019 per Crowdfunding im Internet finanziert und anschließend veröffentlicht. Ihre Musik ist nicht kommerziell genug, um leicht an einen Plattenvertrag mit Studiozeit und Vertrieb zu gelangen – was noch längst nichts über die Qualität aussagt: Die ist enorm!

Aufnahme vom 18.11.2019 aus dem Jazzclub Tonne, Dresden

Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten: Teresa Bergman auf der Bühne. (Deutschlandradio/Wilfried Schulze )

Das vollständige Konzert hören Sie hier: Teresa Bergman & Band live in Dresden (79:42)