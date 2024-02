Alexej Nawalny wird am kommenden Freitag beigesetzt. (picture alliance/dpa/TASS | Moscow City Court Press Service)

Nawalnys Mutter hatte die Aufforderung, einer heimlichen Beerdigung zuzustimmen, abgelehnt und den russischen Behörden Erpressung vorgeworfen. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die russischen Behörden den Leichnam Nawalnys an dessen Mutter übergaben

Nawalnys Witwe im EU-Parlament erwartet

Seine Witwe, Julia Nawalnaja, wird am Vormittag als Gast im Europaparlament in Straßburg erwartet. Sie will vor den Abgeordneten eine Rede halten. Die 47-Jährige macht den russischen Präsidenten Putin persönlich für den Tod ihres Mannes verantwortlich.

Nawalny starb nach Behördenangaben am 16. Februar in einem Straflager in der sibirischen Arktisregion Jamal. Die Umstände seines Todes sind nicht geklärt. Nach Angaben von Nawalnys Team ist im Totenschein von "natürlichen" Ursachen die Rede. Der Regimekritiker wurde 47 Jahre alt.

