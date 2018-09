Der Linken-Politiker Kessler erwartet keine grundlegende Verbesserung bei den Wartezeiten von gesetzlich Versicherten für einen Arzttermin.

Kessler sagte im Deutschlandfunk, der Gesetzentwurf der Bundesregierung treffe den Kern des Problems überhaupt nicht. Die eigentliche Ursache für die ungleiche Terminvergabe seien die höheren Vergütungen für Ärzte, wenn sie Privatpatienten behandeln. Es sei deshalb nicht sinnvoll, mehr Geld in das bestehende System zu geben, wenn man dieses Problem nicht angehe. Der Gesundheitspolitiker der Linkspartei warb für eine solidarische Bürgerversicherung, in der neben den Arbeitnehmern auch Selbständige und Beamte Mitglied sind.



Das Bundeskabinett hatte gestern einen Gesetzentwurf in die Wege geleitet, der mehr Sprechstundenzeiten von Fachärzten für gesetzlich Krankenversicherte vorsieht. Dafür wird den Medizinern mehr Geld in Aussicht gestellt.