Im Streit um die Sommerferien-Termine will die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, notfalls den Forderungen Bayerns und Baden-Württembergs nachgeben.

Niemand im Rest des Landes könne verstehen, warum die beiden Bundesländer eine Sonderregelung verdient haben sollten, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Es sei ja nicht mehr so, dass die Schüler im Süden wie in den Nachkriegsjahrzehnten zur Ernte eingesetzt würden. Es werde aber schwer werden, Bayern und Baden-Württemberg diese Privilegien wieder wegzunehmen.



Die beiden Bundesländer nehmen als einzige nicht am rollierenden System teil, durch das die Ferien mal früher und mal später beginnen.