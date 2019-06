Viele junge Frauen mit Migrationshintergrund befürchten nach Angaben von Terre des Femmes, bei Reisen in das Heimatland ihrer Eltern zwangsverheiratet zu werden.

Vor Beginn der Sommerferien stiegen häufig die Anfragen verängstigter Schülerinnen in den Beratungsstellen, erklärte die Menschenrechtsorganisation. Solche Zwangsverheiratungen drohten Mädchen und jungen Frauen oft auch noch in der zweiten und dritten Migranten-Generation. Dies sei nicht allein ein islamisches Phänomen, sondern liege vor allem an streng patriarchalischen Familienstrukturen.



Die meisten der in den vergangenen Jahren betroffenen Mädchen hatten der Organisation zufolge arabische oder türkische Wurzeln. Einige stammten auch aus kurdischen Gebieten, vom Balkan, aus Bulgarien und Rumänen.



Terre des Femmes zufolge sind in einigen Fällen auch Jungen und junge Männer von Zwangsehen betroffen, vor allem, wenn sie sich als homosexuell outeten.