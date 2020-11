Bei einem Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind drei Menschen getötet worden.

Nach Zeugenaussagen war der Sprengsatz an einem Auto befestigt. Unter den Todesopfern ist auch ein früherer afghanischer Fernsehmoderator, teilte die Polizei mit.



In letzter Zeit hat die Gewalt in Afghanistan zugenommen, obwohl die Regierung und aufständische Taliban über ein Ende des seit Jahrzehnten andauernden Kriegs verhandeln. Vergangene Woche wurden bei einem Attentat auf die Kabuler Universität 22 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.