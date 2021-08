International sind die Anschläge in der Nähe des Kabuler Flughafens scharf verurteilt worden. Die USA drohten bereits mit Vergeltung. Während noch immer zahlreiche Menschen das Land verlassen wollen, wächst die Sorge vor weiteren Anschlägen. Wie es mit den rund 300 verbleibenden deutschen Staatsbürgern und Tausenden Ortskräften in Afghanistan weitergeht, ist unklar.

Die Lage rund um den Flughafen der Hauptstadt Kabul bleibt angespannt. "Wir erwarten, dass diese Angriffe weitergehen werden", sagte der Chef des Zentralkommandos der US-Streitkräfte, General McKenzie. Die US-Regierung drohte den Terroristen mit Vergeltung. Für sich reklamiert hatte die Anschläge ein Ableger der Terrormiliz IS. US-Präsident Biden sagte im Weißen Haus in Washington: "Wir werden Euch jagen und Euch dafür bezahlen lassen". Der Politikwissenschaftler Thomas Jäger sagte im ARD-Interview, es werde definitiv eine Reaktion geben. Die USA würden die Anschläge von Kabul "nicht auf sich sitzen lassen". Unter den Todesopfern waren auch 13 amerikanische Soldaten. Wie genau die USA vorgehen könnten, blieb zunächst jedoch unklar. "Wir werden mit Kraft und Präzision reagieren", erklärte US-Präsident Biden - und ergänzte: "zu unserer Zeit, an dem Ort, den wir wählen und zu dem Zeitpunkt, den wir wählen".



Zugleich kündigte Biden, der innenpolitisch wegen des Abzugs aus Afghanistan unter Druck steht, die Fortsetzung der Evakuierungen von US-Bürgern und Ortskräften an. Der Einsatz der gut 5.000 US-Soldaten in Kabul soll wie geplant am Dienstag kommender Woche enden. Politikwissenschaftler Jäger rechnet im ARD-Interview nicht damit, dass die US-Mission darüber hinaus verlängert wird. Biden bleibe hart beim 31. August, denn er wisse, "danach werden auch die Taliban nicht mehr ruhig halten".

Tausende versuchen weiter Afghanistan zu verlassen

Auch wenn sich in der Gegend um den Flughafen von Kabul am Freitag Berichten zufolge weniger Menschen aufhielten, versuchen immer noch zahlreiche Afghanen und Ausländer, das Land zu verlassen. Die Bundeswehr beendete, wie viele weitere Staaten, bereits ihre Luftbrücke aus Kabul. Der britische Verteidigungsminister Wallace kündigte ein Ende der Evakuierungsflüge für britische und afghanische Staatsbürger an. Die traurige Tatsache sei, dass nicht jeder rauskommen werde, resümierte Wallace.

Noch Hunderte Deutsche in Afghanistan - und tausende mit Aufnahmegarantie

Nach Schätzungen des Auswärtigen Amts in Berlin sind noch mehr als 10.000 Menschen in Afghanistan zurückgeblieben, die eine Aufnahmegarantie Deutschlands haben. Wie ein Sprecher mitteilte, sind darunter auch noch rund 300 deutsche Staatsbürger. Die Bundeswehr lässt das Medivac-Flugzeug zur Versorgung und dem Ausflug von Verletzten 24 Stunden länger als geplant in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Grund ist laut einer Sprecherin des Verteidigungsministeriums, dass man abwarten will, ob man die US-Streitkräfte nach den Anschlägen in Kabul noch unterstützen kann.



Wie die "New York Times" berichtet, befürchten die pakistanischen Behörden aufgrund der Gewalt am Flughafen von Kabul, dass noch mehr Menschen versuchen werden, in das Nachbarland Afghanistans zu gelangen. Pakistan hatte betont, keine weiteren Geflüchteten aufzunehmen. Seit der Machtübernahme der Taliban seien bereits Tausende über einen wichtigen Grenzübergang im Südwesten Afghanistans nach Pakistan gelangt, schreibt die US-Zeitung.

WHO plant Luftbrücke nach Afghanistan

Während zahlreiche Personen noch auf die Ausreise aus Afghanistan hoffen, versucht die Weltgesundheitsorganisation mit einer Luftbrücke die medizinische Versorgung der Bevölkerung vor Ort zu verbessern. Die Luftbrücke soll in die nordafghanische Stadt Masar-i-Scharif aufgebaut werden, wo bis zum Juni auch die Bundeswehr ihr Hauptquartier hatte. Dabei würden pakistanische Behörden helfen. Kabul könne aus Sicherheitsgründen nicht angeflogen worden. Der für die Region zuständige WHO-Vertreter Brennan sagte, die vorhandene medizinische Versorgung im Land reiche nur noch für wenige Tage.

Islamforscherin Schröter: bürgerkriegsähnliche Zustände möglich

Mit Blick auf die Sicherheitslage in Afghanistan hält die Islamforscherin Susanne Schröter bürgerkriegsähnliche Zustände für möglich. Diese seien zu befürchten, weil mit den Taliban und der IS-Terrormiliz zwei Gruppen in Konkurrenz stünden, sagte Schröter im ZDF-Morgenmagazin. Der IS sei eine der schlimmsten Terrororganisationen, die in den vergangenen Jahren in mehreren Staaten für Chaos und Schrecken gesorgt habe. Nun wetteiferten Taliban und IS um Macht, Einfluss und Deutungshoheit. In der afghanischen Bevölkerung gebe es eine große Diversität und der IS und die Taliban seien keine einheitlichen Gruppen, betonte die Forscherin. Vielmehr seien Rivalitäten zu beobachten. Zu befürchten sei, dass es in Afghanistan in der nächsten Zeit zu viel Chaos kommen werde.



Das von Russland angeführt Militärbündnis CSTO kündigte Manöver mit Tausenden Soldaten in Kirgistan und Tadschikistan in den kommenden zwei Monaten an. Grund für die Militärübungen sei die Lage in Afghanistan, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Die Regierung in Moskau fürchte, radikal-islamistische Gruppierungen könnten in Zentralasien an Einfluss gewinnen. Der CSTO gehören sechs Staaten an, die früher Teil der Sowjetunion waren. Tadschikistan grenzt an Afghanistan.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.