Der sogenannte Islamische Staat hat den Anschlag auf ein Militärlager im Niger mit 71 Toten für sich reklamiert.

Das berichtet ein auf die Überwachung extremistischer Websites spezialisiertes US-Unternehmen. Im Niger ist der westafrikanische Ableger des IS aktiv. Die Armeebasis in der Nähe der Grenze zu Mali war am Mittwoch mit Mörsern und Granaten gestürmt worden.