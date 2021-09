Im Norden des Iraks sind bei einem Angriff der IS-Miliz 13 Polizisten getötet worden.

Ein hochrangiger irakischer Offizier sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Angriff auf einen Kontrollpunkt südlich von Kirkuk in der vergangenen Nacht habe mehrere Stunden gedauert. - Der IS hatte 2014 weite Teile des Iraks und Syriens überrannt und ein "Kalifat" ausgerufen. Bis 2019 wurden die Islamisten zurückgeschlagen und militärisch weitgehend besiegt. Zellen der Miliz sind in verschiedenen Ländern jedoch weiterhin aktiv.



Im Südwesten Pakistans wurden bei einem Selbstmordanschlag mindestens drei Sicherheitskräfte getötet. Eine einheimische Taliban-Organisation reklamierte die Tat für sich.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.