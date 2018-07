In der Türkei ist ein deutscher Staatsbürger festgenommen worden.

Die Behörden werfen ihm Terror-Propaganda für die verbotene Arbeiterpartei PKK vor. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, die deutsche Botschaft in Ankara stehe mit den türkischen Behörden in Kontakt. Nach Medienberichten hatte er in Online-Netzwerken für die kurdische Rebellengruppe geworben. Der Mann wurde in seiner Wohnung im Küstenort Arsuz in der Südtürkei festgenommen.

