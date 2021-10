Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat eine IS-Rückkehrerin zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die 32 Jahre alte Frau Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung war. Sie reiste demnach 2014 mit ihrem Ehemann nach Syrien, um sich der Terrororganisation Islamischer Staat anzuschließen. Das Paar habe in Häusern gelebt, deren rechtmäßige Bewohner vertrieben, inhaftiert oder getötet worden seien.



Die Richter gingen in ihrem Urteil über die Forderung der Generalstaatsanwaltschaft hinaus, die drei Jahre und drei Monate Haft beantragt hatte. Die Verteidigung hatte eine wesentlich niedrigere Strafe verlangt, ohne ein konkretes Strafmaß zu nennen.

