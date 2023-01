Beim Polizei-Großeinsatz in Castrop-Rauxel am Wochenende waren zunächst keine Giftstoffe gefunden worden - offenbar stand eine Lieferung kurz bevor. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Das berichten die Nachrichtenagentur DPA und "Focus Online" unter Berufung auf Ermittler, die Chatverläufe auf den Mobiltelefonen der beiden Männer sichteten. Ob die Lieferung ankam, ist unklar.

Aus Rizinsamen können Giftstoffe hergestellt werden, die selbst in geringer Dosis tödlich sein können. Bei Durchsuchungen in der Wohnung des älteren Bruders sowie zweier Garagen wurden aber keine Giftstoffe gefunden. Die 32 und 25 Jahre alten Brüder waren in der Nacht auf Sonntag in Castrop-Rauxel verhaftet worden. Kurz zuvor hatte ein US-Geheimdienst die deutschen Sicherheitsbehörden über eine mögliche Giftstofflieferung informiert.

