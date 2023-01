Beim Polizei-Großeinsatz in Castrop-Rauxel am Wochenende waren zunächst keine Giftstoffe gefunden worden - offenbar stand eine Lieferung kurz bevor. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

In einem Bericht des Ministeriums an den Düsseldorfer Landtag hieß es, im Rahmen eines internationalen Nachrichtenaustauschs sei dem Bundeskriminalamt mitgeteilt worden, dass ein in Deutschland lokalisierter Nutzer des Dienstes Telegram einen terroristischen Anschlag im Auftrag des IS plane. Der Hinweis sei bereits am 30. Dezember beim BKA eingegangen. Erst am 6. Januar seien dann die Daten übermittelt worden, die zu dem 32-jährigen Verdächtigen in Castrop-Rauxel und seinem Bruder geführt hätten. Den beiden Beschuldigten fehlte offenbar noch ein Bestandteil für den Giftanschlag.

Wie heute bekannt wurde, gab es am Freitag eine neue Durchsuchung, bei der weitere Beweismittel gefunden wurden. Das bestätigte ein Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Einen Bericht des ARD-Hauptstadtstudios, wonach es sich dabei um Substanzen zur Herstellung von Giftstoffen handelte, kommentierte der Sprecher nicht.

