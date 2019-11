Die Zahl der weltweiten Terroropfer ist im vergangenen Jahr zum vierten Mal in Folge gesunken.

Gemäß dem "Globalen Terrorismus-Index" der australischen Denkfabrik IEP starben 2018 durch Terrorismus weltweit knapp 16.000 Menschen. Das waren halb so viele wie 2014, dem Jahr mit den bislang meisten Anschlagsopfern. In Europa ging die Zahl der durch Terroristen getöteten Menschen sogar um 70 Prozent zurück. Nach Angaben der in London veröffentlichten Studie stiegen jedoch die Fälle von rechtsextremistischen Gewalttaten um rund 50 Prozent.



Weltweit hat Afghanistan erstmals seit 2003 den Irak als das am stärksten von Terrorismus betroffene Land abgelöst. Auch in Nigeria, Mali und Mosambik war ein deutlicher Anstieg tödlicher Terrorattacken zu verzeichnen.