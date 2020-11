Die Sicherheitsbehörden haben nach Ansicht des Nahostexperten Lüders nur begrenzte Möglichkeiten zur Abwehr von islamistischen Terror.

Lüders sagte im Deutschlandfunk, bei den jüngsten Attentaten in Frankreich, Österreich und Deutschland habe es sich wahrscheinlich um Einzeltäter gehandelt, die nicht zentral vom Ausland gesteuert worden seien. Sicherheitsbehörden könnten nicht jeden Einzelnen überwachen, wenn man nicht chinesische Verhältnisse wolle. Der sogenannte islamische Staat mache sich die Unzufriedenheit zu Nutze und reklamiere später die Taten für sich.



Bundeskanzlerin Merkel berät am Nachmittag mit EU-Ratschef Michel, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Frankreichs Präsident Macron und Österreichs Kanzler Kurz über eine gemeinsame Initiative gegen islamistischen Terror. Nach Anschlägen in Dresden, Wien und mehreren Städten in Frankreich hatte es Forderungen nach einer besseren Koordination im Kampf gegen Terror gegeben.



Macron hatte angekündigt, die französischen Grenzen besser zu schützen, und gerade mit Blick auf die EU-Außengrenzen eine Neubewertung des grenzkontrollfreien Schengenraums gefordert.

