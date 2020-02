Viele deutsche Zeitungen kommentieren in ihren Freitagsausgaben den Anschlag in Hanau. Wir haben einige Beiträge gesammelt.

Der TAGESSPIEGEL aus Berlin schreibt:



"Man muss auch sagen, dass die Bluttat von Hanau keine Überraschung mehr ist. Sie reiht sich vielmehr ein in eine Serie von Anschlägen und Anschlagsversuchen, deren Tatorte ein immer dichteres Netz über Deutschland legen. Wieder ging es gegen vermeintlich 'Fremde', gegen Menschen, die selbst oder deren Eltern oder Großeltern nicht aus Deutschland stammen, oder die andere Religionen haben, die in ihrer überwiegenden Mehrheit keine 'Fremden' sind, sondern Bürger des Landes, Nachbarn und Freunde. Damit fußt womöglich auch diese Tat auf dem immer unverhohleneren Rassismus, der in Deutschland an Boden gewinnt. Man kann nach drei Mordanschlägen innerhalb von neun Monaten kaum mehr von Einzeltaten sprechen kann. Es geht nicht nur um psychologische Verirrungen, es gibt hier ein politisches Problem. Zeit, das einzusehen",



findet der TAGESSPIEGEL.



Auch die HEILBRONNER STIMME meint:



"Hanau steht in einer Reihe mit den NSU-Morden, dem Attentat auf Walter Lübcke und dem antisemitischen Mordanschlag von Halle. Auch wenn hier ein womöglich geistig verwirrter Einzeltäter zur Waffe griff, gibt es keinen Zweifel mehr: Deutschland hat ein Problem mit rechtsextremistischer Gewalt. Deshalb ist jeder, dem etwas an dieser Demokratie liegt, aufgefordert, in seinem Bereich Extremismus und Fremdenfeindlichkeit entschieden zu bekämpfen. Es genügt nicht, von der Politik schärfere Sicherheitsmaßnahmen und eine klare Abgrenzung zur AfD zu fordern. Die Saat des Hasses wird im Alltag gelegt – am Stammtisch, am Arbeitsplatz, im Internet. Hier ist Zivilcourage gefragt, um den braunen Hetzern klarzumachen, dass sie in diesem Land nicht erwünscht sind",



betont die HEILBRONNER STIMME.



Aus Sicht der BADISCHEN NEUESTEN NACHRICHTEN ist klar:



"Helfen kann eine ehrliche gesellschaftliche Debatte über die Zustände im Land. Eine Diskussion, die schon in der Schule ansetzt und ganz altmodisch wieder Werte und Normen vermittelt. Die klarmacht, dass Beleidigungen und Morddrohungen im Internet kein Kavaliersdelikt sind und die immer wieder aufgreift, warum so viele Flüchtlinge ins Land kamen. Das Gift muss raus. Transparenz, Solidarität, Empathie und Ehrlichkeit können das bewirken. Aber schnell muss es gehen, bevor das Gift zersetzt, was unser Land und seine Demokratie ausmachen",



notieren die BADISCHEN NEUESTEN NACHRICHTEN aus Karlsruhe.



"Mordenden Wutbürgern, die ihren Hass im Stillen ausbrüten, ist nur schwer beizukommen",



heißt es in der SÜDWEST PRESSE aus Ulm:



"Politik und Sicherheitsbehörden müssen dem bedrohlichen Trend entschieden begegnen. Doch das allein reicht nicht. Es braucht auch mehr politische Bildung und eine klare Ächtung rechter Ideologien, die ohne Zweifel derzeit die größte politische Gefahr in Deutschland darstellen. Ebenso wichtig ist Medienbildung: In rasendem Tempo schwindet das Vertrauen in Politik, Demokratie und die Institutionen, die dieses Land ausmachen – dazu gehören auch seriöse Medien. Wer sich von all dem abwendet, kann sich rasch in einem Sumpf aus Lügen, Fake News und Verschwörungswahn verirren – und landet in einer Parallelwelt, die sich im Krieg befindet. Und: Migranten, Juden, Muslime und alle gesellschaftlichen Gruppen, die von den Tätern als Ziele ausgewählt worden sind, brauchen nun Solidarität und Unterstützung",



mahnt die SÜDWEST PRESSE.



Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG kommentiert:



"Ja, 'der' Staat muss die Bekämpfung des Rechtsextremismus mit all seinen Erscheinungen viel intensiver betreiben als bisher. Synagogen und Moscheen müssen besser bewacht werden, solange die Gefährdung so groß ist. Zur Prävention gehört auch, dass vielschüssige Handfeuerwaffen nicht mehr von Privatleuten, auch nicht von Sportschützen, zuhause aufbewahrt werden dürfen. Das ist kein Generalverdacht gegen Schützen, sondern die nötige Konsequenz aus etlichen Mordtaten. Staatliches Handeln aber reicht nicht aus. Jeder und jede einzelne steht in der Pflicht. Das fängt bei schlechten Witzen an und hört bei widerspruchslosem Hinnehmen von Alltagsrassismus nicht auf. Man muss die Dinge klar benennen, zum Beispiel: Wer die AfD wählt, stellt sich selbst in die rechte Ecke, weil er auch die Rechtsextremisten wählt, die es in dieser Partei gibt. Dieses Land und seine Gesellschaftsordnung, seine Menschen, egal ob aus Kaufbeuren, Edirne oder Krakau stammend, sind es wert, dass seine Bürger sie verteidigen – vor allem gegen jene, die mit Wort und manchmal mit Mord die Zeit zurückdrehen wollen",



argumentiert die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG.



In der AACHENER ZEITUNG ist zu lesen:



"Es ist leider nötig, auch wenn es Ekel erzeugt, sich die Hetzreden von AfD-Politikern bei Parteitagen, Pegida-Demos und in Parlamenten anzuhören. Sie machen die Kanzlerin für islamistische Mordanschläge verantwortlich, sprechen von 'Umvolkung' und 'Bevölkerungsaustausch'. Die Vorsitzende der größten Oppositionspartei redet im Bundestag über 'Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse'. So heizt man Stimmung an und entfesselt Hass. Rassisten gewinnen den Eindruck, dass viele so denken wie sie; und das stachelt sie an",



kritisiert die AACHENER ZEITUNG.



Auch die Zeitung DIE WELT notiert:



"Die AfD ist nicht an allem schuld, und vor allem kann man darüber diskutieren, welche Entwicklungen eine solche Partei überhaupt erst möglich gemacht haben. Aber dass es einen Zusammenhang gibt zwischen rechten Hasspredigern und rechtsextremen Gewalttaten, ist unbestreitbar."



Für die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG steht fest:



"Von der AfD ist selbst nach einem solchen Massaker keine Umkehr zu erwarten. Die anderen Parteien aber müssen den Sumpf austrocknen, in den die Extremisten ihr faules Wasser leiten. Hass und Hetze dürfen nicht länger achselzuckend hingenommen werden, weder von den Bürgern noch von ihrem Staat. Die Grenzen der Meinungsfreiheit sind stärker zu bewachen - aber auch nicht enger zu ziehen, als es einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung angemessen ist. Ihre Feinde würden versuchen, auch das gegen sie zu verwenden",



bemerkt die F.A.Z.



Die OSTFRIESEN-ZEITUNG aus Leer erinnert:



"In Zeiten, in denen Extremisten öffentlich dazu auffordern, die Grenzen des Sagbaren und des Zeigbaren zu verschieben, muss auch die schweigende Mehrheit ihr Verhalten ändern - daheim, am Arbeitsplatz, im öffentlichen Raum. Dem vorauszugehen hat eine Positionierung der Politik, die über öffentliche Anteilnahme weit hinausdenkt. Intoleranz darf nicht toleriert werden."