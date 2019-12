Nach der tödlichen Schießerei auf einem Marinestützpunkt im Bundesstaat Florida hat Saudi-Arabien den USA seine volle Kooperation bei der Aufklärung zugesagt.

Der saudische Kronprinz Salman sprach den Angehörigen der Opfer zudem sein Beileid aus. Auf der Basis in Pensacola hatte ein Flugschüler aus Saudi-Arabien drei Menschen erschossen, bevor Polizisten ihn töteten. Acht Personen wurden verletzt. Die US-Bundespolizei FBI geht von einem Terrorakt eines Einzeltäters aus. Bei ihm handelt es sich um einen saudischen Leutnant, der auf dem Stützpunkt an einer Flugschulung für Soldaten allierter Staaten teilnahm. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte vor der Tat die USA in sozialen Medien als "Nation des Bösen" bezeichnet und dem Land Verbrechen gegen Muslime vorgeworfen.