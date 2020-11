In Wien ist am Abend mit einer Trauerfeier im Stephansdom der Opfer gedacht worden. An dem ökumenischen Gottesdienst nahmen auch Bundespräsident Van der Bellen und Bundeskanzler Kurz teil. Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften sprachen ein Gebet aus ihren Heiligen Schriften und zündeten Kerzen für die Toten an.

Der Wiener Erzbischof Schönborn betonte, der Religionsfrieden im Land sei gewachsen aus den schrecklichen Erfahrungen der Religionskriege und der mörderischen Verfolgung der Juden im 20. Jahrhundert. Diese Eintracht zwischen den Religionen dürfe durch einzelne irregeleitete Hass-Aktionen nicht gefährdet werden. Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Vural, verurteilte den islamistischen Anschlag als abscheuliche Tat und betete dafür, dass die Welt wieder ein Ort des sicheren Friedens werde.

IS reklamiert Tat für sich

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hat den Terror-Anschlag von Wien für sich reklamiert. In einer Erklärung im Messengerdienst Telegram heißt es, ein Soldat des Kalifats habe die Attacke mit Schusswaffen und einem Messer verübt. Das IS-Propaganda-Organ Amaq veröffentlichte ein Foto des bewaffneten Angreifers. Das österreichische Innenministerium prüft derzeit die Echtheit des Bekennerschreibens. Es könne noch nicht gesagt werden, ob es echt sei oder nicht.



Der Täter hatte gestern in Wien vier Menschen erschossen und 22 weitere zum Teil schwer verletzt. Er war später von der Polizei erschossen worden. Im Zusammenhang mit dem Anschlag wurden inzwischen 16 Personen festgenommen, darunter zwei Männer in der Schweiz, die möglicherweise mit dem Attentäter von Wien in Verbindung standen. Großbritannien erhöhte seine Sicherheitsstufe und geht jetzt von einer ernsten Bedrohungslage im eigenen Land aus.



Der Attentäter war offiziellen Angaben zufolge ein 20-jähriger Österreicher, der auch die Staatsbürgerschaft von Nordmazedonien hatte. Der Mann sei rechtskräftig verurteilt, aber vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Er hatte versucht, nach Syrien auszureisen und Kontakt mit der Terrororganisation IS aufzunehmen. Medienberichten zufolge hatte sich seine eigene Mutter an die Behörden gewandt. Der Mann war damals zu 22 Monaten Haft verurteilt worden, nahm an einem Deradikalisierungsprogramm teil und wurde wegen günstiger Prognose vorzeitig entlassen.



Bei dem Anschlag gestern Abend war der Mann nach Angaben des Innenministers mit mehreren Schusswaffen und einer Machete bewaffnet. Eine Sprengstoffweste erwies sich als Attrappe. Der Angriff hatte am Abend in einem Ausgehviertel Wiens begonnen. Am letzten Abend vor einem vierwöchigen Lockdown waren dort viele Menschen unterwegs. Nach Angaben der Polizei gab es insgesamt sechs verschiedene Orte, an denen Schüsse abgegeben wurden. Innerhalb Wiens wurden Straßensperren errichtet, darüber hinaus wurden auch die Kontrollen an den Grenzen verstärkt.

Kanzler Kurz und Präsident van der Bellen äußern sich in TV-Ansprachen

Am Morgen trat das österreichische Kabinett zu einer Sondersitzung per Videokonferenz zusammen. Dabei wurde unter anderem eine dreitägige Staatstrauer beschlossen. Auf bundeseigenen Gebäuden wurde zudem Trauerbeflaggung veranlasst. Bundeskanzler Kurz sprach im Anschluss in einer im Fernsehen übertragenen Rede von einem Angriff auf die freie Gesellschaft. Es gehe nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten. Es gehe um einen Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei. Österreich werde sich nicht einschüchtern lassen und seine Grundwerte verteidigen. Kurz nannte die Angriffe bereits am Morgen auf Twitter einen "widerwärtigen Terroranschlag".



Bundespräsident van der Bellen unterstrich ebenfalls in einer Fernsehansprache die Wehrhaftigkeit der Demokratie. Das Attentat habe allen gegolten, die das Leben in einer freien Gesellschaft schätzten und hochhielten. Man werde diese Werte schützen und verteidigen, versprach er.

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat nach dem Terroranschlag sämtliche Veranstaltungen und Spiele für die kommenden drei Tage abgesagt.

Berichte über türkische "Helden"

Türkische Medien berichten derweil über zwei junge Männer, die während der Terrortat Opfern geholfen hätten. Recep Gültekin und Mikail Özen halfen demnach - während noch Schüsse fielen - einer älteren Dame, sich in Sicherheit zu bringen. Wie auch auf Videos in Sozialen Medien zu sehen ist, brachten sie zudem einen angeschossenen Polizisten zu einem Krankenwagen. Die beiden Kampfsportler wurden bei ihrem Einsatz offenbar selbst angeschossen. Die Männer verurteilten die Tat scharf: "Wir türkisch-stämmigen Muslime verabscheuen jegliche Art von Terror, wir stehen zu Österreich, wir stehen für Wien." Die Zeitung "Yeni Safak" sprach von Helden.



Islamverbände in Deutschland verurteilten den Anschlag mit deutlich Worten. Der Terrorakt sei ein Angriff auf uns alle, auf unsere Gesellschaft und auf unseren Glauben, sagte der Generalsekretär der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs, Altas, in Köln. In einer Mitteilung des Islamischen Dachverbands DITIB hieß es, die Terroristen und ihre Sympathisanten seien eine - so wörtliche - verachtenswerte Gruppe gescheiterter Individuen. Auch christlichen Kirchen in Deutschland äußerten sich. Terror im Namen einer Religion "pervertiert den Namen Gottes", hieß es.

Bestürzte Reaktionen aus aller Welt

Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich erschüttert über die Angriffe. Ihr Sprecher teilte via Twitter mit, Deutschland stehe in Anteilnahme und Solidarität an der Seite Österreichs. Der islamistische Terror sei ein gemeinsamer Feind, und der Kampf gegen die Mörder und ihre Anstifter sei ein gemeinsamer Kampf. Der französische Präsident Macron schrieb, nach Frankreich sei es nun ein befreundetes Land, das angegriffen worden sei. Macron bezog sich damit auf die drei Terroranschläge, die es in den vergangenen Wochen in seinem Land gegeben hatte. Der italienische Regierungschef Conte erklärte, im gemeinsamen europäischen Haus dürfe kein Platz für Hass und Gewalt sein. Italien stehe dem österreichischen Volk bei.



Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zeigte sich entsetzt. Europa stehe in voller Solidarität an der Seite Österreichs, sagte sie. EU-Ratspräsident Michel betonte, die Attacke sei gegen das Leben und die menschlichen Werte gerichtet gewesen. US-Präsident Trump sicherte Österreich die Unterstützung der USA im Kampf gegen Terrorismus zu. Auch Russlands Präsident Putin verurteilte den Anschlag scharf. Die Türkei brachte ihre Solidarität mit den Menschen in Österreich zum Ausdruck. Man sei traurig über die Toten und Verletzten und verurteile den Terroranschlag auf das Schärfste, teilte das Außenministerium mit.

Anfang einer neuen Terrorwelle?

Der Bundesratspräsident und Regierungschef von Sachsen-Anhalt, Haseloff, erklärt, die deutschen Länder stehen solidarisch an der Seite Österreichs. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern, Thüringens Ressortchef Maier, warnte: "Ich bin besorgt, dass dies erst der Anfang einer neuen Welle sein könnte." Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er weiter: "Wir müssen die Aktivitäten zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus weiter verstärken."



Der in London tätige Terrorismusexperte Neumann sagte ebenfalls dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er rechne mit weiteren islamistischen Anschlägen in Europa. Es sei eine große Gefahr, dass in den kommenden Monaten Hunderte Dschihadisten aus europäischen Gefängnissen freikämen. Neumann erinnerte daran, dass sowohl der Attentäter von Dresden als auch der jetzt erschossene Täter in Wien bis vor kurzem inhaftiert waren.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.