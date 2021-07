Am Jahrestag der Terroranschläge von Oslo und auf der Insel Utøya hat Norwegens König Harald seine Landsleute aufgefordert, die Erinnerung zu bewahren.

Die Nation habe eine gemeinsame Verantwortung dafür, mit Jüngeren über die Taten zu sprechen, sagte das Staatsoberhaupt auf der zentralen Gedenkveranstaltung. Zuvor hatten die Glocken am Osloer Rathaus zu Ehren der Todesopfer 77 Mal geschlagen.



Vor zehn Jahren, am 22. Juli 2011, hatte der Rechtsextremist Breivik auf der Insel Utöya 69 Menschen erschossen. Zuvor tötete er in Oslo acht Menschen mit einer Autobombe. In ganz Norwegen wurde am Jahrestag daran erinnert. Ministerpräsidentin Solberg sagte, der Hass dürfe nicht unbeantwortet bleiben. Der frühere norwegische Regierungschef Stoltenberg mahnte bei einem Gedenkgottesdienst im Dom von Oslo, jeden Tag für eine freie und offene Gesellschaft einzustehen.

