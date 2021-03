In Belgien ist mit Schweigeminuten an die Opfer der islamistischen Terroranschläge in Brüssel vor fünf Jahren erinnert worden. An den Orten der beiden Anschläge, dem Flughafen Zaventem und der Metrostation Maelbeek im Europaviertel, versammelten sich zahlreiche Menschen zum Gedenken, darunter auch König Philippe und Königin Mathilde.

Der damalige Premierminister und heutige EU-Ratschef Michel schrieb auf Twitter, Europa sei durch die Taten mitten ins Herz getroffen worden.

Drei Bombenexplosionen

Am 22. März 2016 explodierten insgesamt drei Bomben in der belgischen Hauptstadt. 35 Menschen starben, darunter drei islamistische Attentäter. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt. Die Terror-Miliz IS hatte die Anschläge für sich reklamiert.



Derzeit ist ein Prozess zwischen 700 Klägern, dem belgischen Staat und Versicherern anhängig. Darin soll voraussichtlich Ende 2022 über die Zuständigkeit für Entschädigungen entschieden werden.



Hören Sie zu dem Thema auch den Bericht aus den Informationen am Morgen.

