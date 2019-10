In Halle an der Saale haben rund 14.000 Menschen ein Konzert zum Gedenken an die Opfer des antisemitischen Terroranschlags besucht.

Unter dem Motto "HalleZusammen" standen zahlreiche Künstler auf der Bühne, darunter Max Giesinger und Mark Forster. Die Organisatoren wollten nach eigenen Worten ein Zeichen für mehr Toleranz und ein friedliches Miteinander setzen und sich zudem bei der Polizei und den Rettungskräften für ihren Einsatz am Tag des Anschlags bedanken.