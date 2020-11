Nach den jüngsten islamistischen Anschlägen in Frankreich und Österreich will Bundesjustizministerin Lambrecht die Ermittlungen auf europäischer Ebene voranbringen.

Es gebe zahlreiche Möglichkeiten, die man ergreifen werde, sagte die SPD-Politikerin in einer Regierungsbefragung im Bundestag. Der Terrorismus müsse bekämpft werden, egal aus welcher Richtung er komme. Dass zuletzt ein Schwerpunkt auf dem Kampf gegen den Rechtsextremismus gelegen habe, bedeute nicht, dass die Behörden gegenüber anderen extremistischen Bestrebungen "blind" seien.



Der bei dem Terroranschlag in Wien erschossene Täter sowie mehrere weitere Männer sind nach Angaben der slowakischen Polizei bei einem Munitionskauf im Sommer in Bratislava aufgefallen. Es sei ihnen aber nicht gelungen, den Kauf tatsächlich zu tätigen, sagte eine Polizeisprecherin dem slowakischen Fernsehsender TA3. Die Informationen seien unverzüglich nach Österreich übermittelt worden. Dort forderte die oppositionelle SPÖ vom Innenministerium Aufklärung. - In Wien hatte ein 20-Jähriger am Montagabend vier Menschen erschossen und 22 zum Teil schwer verletzt.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.