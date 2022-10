Nach Sabotage bei Deutscher Bahn

Die Sabotage sei erst möglich geworden, weil in den Bereichen Verkehr und Energie nicht genug Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sind, meint der Terrorismus-Experte Neumann. (picture alliance / Frank May)

Es sei problematisch, dass 80 Prozent nicht in staatlichen, sondern in privaten Händen lägen, sagte Neumann der "Augsburger Allgemeinen". Schutzmaßnahmen seien dabei oft wirtschaftlich nicht lukrativ genug. Knotenpunkte müssten besser geschützt werden. Die Sabotage bei der Deutschen Bahn sei erst dadurch möglich geworden, weil in den Bereichen Verkehr und Energie hierzulande zu lange keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden seien, sagte Neumann.

Am Samstag hatten Unbekannte wichtige Kommunikationskabel der Deutschen Bahn in Berlin und in Herne zerstört und damit für erhebliche Beeinträchtigungen im Fernverkehr gesorgt. Über die Täter ist bislang nichts bekannt.

