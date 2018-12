Im Zusammenhang mit den möglichen Ausspähungen an mehreren Flughäfen hat die Polizei in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mehrere Wohnungen durchsucht.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart teilte mit, es handele sich um insgesamt drei Objekte. Ermittelt werde gegen vier Personen wegen des Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Wie die "Tagesschau" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, hätten sich daraus jedoch keine konkreten Hinweise auf einen geplanten Anschlag ergeben. Es sei denkbar, dass es für die Vorfälle an den Flughäfen in Stuttgart und Paris eine natürliche Erklärung gebe.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war in der vergangenen Woche am Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle ein Transporter mit Aachener Kennzeichen aufgefallen. Das Fahrzeug gehöre einem Salafisten marokkanischer Abstammung, der den nordrhein-westfälischen Behörden bekannt sei. Demnach war auch ein Sohn des Mannes an den möglichen Ausspähungen beteiligt. Der baden-württembergische Innenminister Strobl bestätigte, dass es Bezüge der Verdächtigen ins islamistische Milieu gebe. Bundesinnenminister Seehofer warnte vor Alarmismus. Es sei aber wichtig, wachsam zu bleiben.