Die Terrormiliz IS hat in Nigeria nach eigener Darstellung elf Christen ermordet.

Ein dazu veröffentlichtes Video soll die Hinrichtungen im Norden des westafrikanischen Landes zeigen. Die Terroristen haben in der Vergangenheit immer wieder gewalttätiges und brutales Film- und Bildmaterial zu Propagandazwecken veröffentlicht - meistens auf ihrer Plattform Amaq.



In dem aktuellen Video spricht ein Maskierter von einem Racheakt für den Tod von IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi. Er starb im Oktober durch einen US-Militäreinsatz.



Der IS im westafrikanischen Nigeria spaltete sich 2016 von der Terrorgruppe Boko Haram ab.