In Essen ist eine Frau wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat festgenommen worden.

Sie soll mit ihren Kindern nach Syrien gereist sein, um sich dort am Aufbau eines religiös-fundamentalistischen Staats nach den Regeln der Scharia zu beteiligen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. 2018 kehrte sie den Angaben zufolge zurück nach Deutschland. In Niedersachsen wurde ihr Schwager festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, den IS finanziell unterstützt zu haben.



Ermittler durchsuchten Wohnungen in Essen beziehungsweise Hildesheim. Beide Beschuldigte haben sowohl die deutsche als auch die libanesische Staatsangehörigkeit. Sie sollen noch heute dem Haftrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden.