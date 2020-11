Nach den jüngsten Terroranschlägen in Frankreich und Österreich fordert der Grünen-Vorsitzende Habeck eine "Null-Toleranz-Strategie" gegenüber radikalen Islamisten.

Islamistische Gefährder, die trotz Haftbefehls in Deutschland aktuell frei herumliefen, müssten sofort aus dem Verkehr gezogen werden, sagte Habeck im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Dazu seien offene Haftbefehle konsequent zu vollstrecken. Zudem sollten Gefährder wenn möglich schneller abgeschoben werden. Die Bedrohungssituation sei real, ein Anschlag in Deutschland sei jederzeit möglich. Nach Habecks Ansicht hilft nur ein stärkeres gemeinsames Vorgehen auf Ebene der Europäischen Union.



Auch Österreichs Außenminister Schallenberg forderte Konsequenzen in der EU. Der Austausch zwischen den europäischen und internationalen Partnern müsse intensiviert werden, um potenzielle Gefährder identifizieren und überwachen zu können, sagte Schallenberg der Zeitung "Die Welt". Es sei jetzt wichtig, die klare Botschaft zu senden, dass der politische Islam in Europa keinen Platz habe.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.