Der österreichische Bundeskanzler Kurz fordert auf EU-Ebene ein entschiedeneres Vorgehen gegen den Islamismus.

Kurz sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die falsch verstandene Toleranz müsse ein Ende haben. Mit Blick auf den Anschlag in Wien erklärte er, die EU müsse den politischen Islam, der die Basis dieses Terrorismus sei, entschlossener bekämpfen. Dieser bedrohe das europäische Lebensmodell. Es gelte jetzt, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, betonte der ÖVP-Politiker. Er stehe in dieser Frage mit dem französischen Präsidenten Macron sowie weiteren Regierungschefs und Spitzen der EU in engen Kontakt.

