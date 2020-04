In Nordrhein-Westfalen haben Ermittler nach Medienberichten eine mutmaßliche Terrorzelle ausgehoben.

Beamte nahmen heute früh im Auftrag des Generalbundesanwalts vier Männer an unterschiedlichen Orten fest. Sie sollen zu einer Gruppe von Islamisten aus Tadschikistan gehören, die im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat Anschläge in Deutschland geplant habe. Der mutmaßliche Kopf der Bande sitzt demnach bereits seit dem vergangenen Jahr in Untersuchungshaft.