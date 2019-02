Die Forderung von US-Präsident Trump, europäische Staaten müssten ihre in Syrien gefangenen IS-Kämpfer zurückholen, ist in Deutschland unterschiedlich aufgenommen worden.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, grundsätzlich hätten alle deutschen Staatsangehörigen das Recht auf eine Wiedereinreise nach Deutschland - auch mutmaßliche IS-Kämpfer.



Eine Sprecherin des Innenministeriums sagte, Deutschland respektiere aber auch das Strafverfolgungsinteresse einiger Staaten im Nahen Osten gegen Anhänger des IS. Seit 2013 seien gut 1.050 Personen nach Syrien und in den Irak ausgereist, um sich Terror-Milizen anzuschließen. Rund ein Drittel dieser Menschen sei bereits nach Deutschland zurückgekehrt.



Deutsche Außenpolitiker äußerten Verständnis für die Forderung Trumps. Der Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Nouripour, betonte, Deutschland sei verantwortlich für seine Staatsbürger, ob sie nun Heilige seien oder Terroristen. Man müsse sie hier zur Rechenschaft ziehen, sagte der Grünen-Politiker dem Deutschlandfunk am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Ähnlich äußerte sich der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Liebich. Die FDP-Abgeordnete Zimmermann sagte dagegen, es gebe keinen Grund, IS-Kämpfer nach Deutschland zu holen.