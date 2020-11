Bundesinnenminister Seehofer hat sich vor dem Hintergrund der jüngsten Terroranschläge grundsätzlich für einen Zugang von Sicherheitsbehörden zu verschlüsselten Nachrichten ausgesprochen.

Seehofer sagte vor einer Videokonferenz der EU-Innenminister, er wisse um datenschutz- und verfassungsrechtliche Grenzen. Das könne aber nicht dazu führen, dass man sich überhaupt keine Gedanken mehr darüber mache, wie man einer sehr gefährlichen Klientel auf die Spur komme.



Der Bundesinnenminister lässt außerdem Möglichkeiten prüfen, um gefährliche Islamisten in Gewahrsam zu nehmen. Das Problem ist nach den Worten Seehofers in Deutschland nicht allein durch Abschiebung zu lösen, weil mehr als die Hälfte der Gefährder eine deutsche Staatsangehörigkeit haben.



Das Thema Terrorismus war wegen der Anschläge in Wien und Nizza auf die Tagesordnung des Innenrates gerückt. Ursprünglich wollten die Minister allein über die Reform der EU-Asyl- und Migrationspolitik sprechen.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.