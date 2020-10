Die kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte haben mehr als 600 Mitglieder der Terrorgruppe Islamischer Staat freigelassen.

Die Freilassungen aus dem Gefangenenlager nahe der Grenze zur Türkei seien die ersten nach einem Amnestieabkommen mit arabischen Stämmen in Ostsyrien, erklärte ein Sprecher. Weitere würden folgen. Aus dem Syrischen Nationalrat hieß es, die Freigelassenen hätten kein Blut an den Händen und bereuten es, sich der Gruppe angeschlossen zu haben.



Kurdische Behörden betreiben mehr als ein Dutzend Haftanstalten im Nordosten Syriens, in denen etwa 10.000 IS-Kämpfer festgehalten werden. Unter ihnen sind rund 2.000 Ausländer.

