Deutsche Ermittler haben nach ARD-Informationen eine Gruppe möglicher Terrorverdächtiger im Visier.

Dabei geht es um Hinweise, dass sie Flughäfen ausgespäht und Anschläge geplant haben könnten. Inzwischen wurden nicht nur am Stuttgarter Flughafen die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Wie die Polizei mitteilte, sind auch Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden und Mannheim betroffen. Der Flugbetrieb werde durch die erhöhte Präsenz von Einsatzkräften mit Maschinenpistolen nicht beeinträchtigt. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, hieß es weiter. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung der Flughäfen in Baden-Württemberg lägen bislang nicht vor.



Auf tagesschau.de schreiben die Terrorexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt von einem Hinweis des marokkanischen Geheimdienstes, der "erschreckend konkret" gewesen. Dort sei die Rede von "Islamonauten", gemeint sind kampfbereite Islamisten. Bislang ist die Rede von bis zu vier Verdächtigen. Aus Chatprotokollen aus Marokko geht dem Bericht zufolge hervor, dass es sich um mehrere Gleichgesinnte handelt. Sicher ist wohl, dass wiederholt Fotos an und von Flughäfen gemacht wurden - so auch in Stuttgart, wo zwei Männer von Überwachungskameras dabei gefilmt wurden.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird mindestens einer der Verdächtigen als islamistischer Gefährder eingestuft. Es werde eine mögliche Verbindung zu einem ähnlichen Verdachtsfall am Pariser Flughafen Charles de Gaulle vor einer Woche geprüft.