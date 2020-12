Das Bundeskriminalamt ist bereits seit Oktober über die österreichischen Ermittlungen zu der Bande informiert, die womöglich für eine rechtsextremistische Miliz in Deutschland Waffen beschafft haben soll.

Das teilte das Bundesinnenministerium in Berlin mit. Die Sicherheitsbehörden in Österreich hatten in der vergangenen Woche ein Waffenarsenal beschlagnahmt und fünf Verdächtige festgenommen. Gefunden wurden mehr als 70 Schusswaffen sowie Handgranaten und Sprengstoffe.



Bundesinnenminister Seehofer sagte, der Fund einer so großen Menge an Kriegswaffen, Munition und Sprengstoff sei alarmierend. Die Tathintergründe würden jetzt aufgeklärt. Hauptverdächtiger ist ein 53-jähriger, vorbestrafter Österreicher. Der bekannte Neonazi soll mit mehreren Komplizen einen Drogenhandel aufgezogen haben, um mit dessen Erlös die nun gefundenen Waffen zu finanzieren.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.