Seit dem Anschlag von Wien steht der politische Islam wieder im Fokus. Der österrreichische Kanzler Sebastian Kurz hatte ihn zuletzt als Basis für den radikalen und gewaltsamen Islamismus bezeichnet. Dabei ist das, was unter dem Begriff zu verstehen ist, alles andere als klar.

Die Ethnologin Susanne Schröter versteht ihn etwa als einen Gegenentwurf zur säkularen Moderne und den Freiheitsrechten des Individuums. Seine Wurzeln, erklärt sie, gingen weit in die islamische Geistesgeschichte zurück. Schröter warnt vor der Ausbreitung des politischen Islam in Deutschland. Auch in den großen muslimischen Dachverbänden findet sie teils eine islamistische Ideologie.

Kampf der "Gläubigen" gegen "Ungläubige"

Der Begriff des politischen Islam werde im Sinne des Fundamentalismus verstanden, der wiederum ursprünglich auf eine Bewegung amerikanischer Protestanten zu Beginn des 20. Jahrhunderts gerichtet gewesen sei. Zum Kanon des politischen Islam zähle die Vorrangstellung des religiösen Gesetzes vor dem weltlichen.



Wenn es um den islamischen Fundamentalismus geht, wird häufig auf die salafistische Spielart des Islam verwiesen. Der Salafismus gilt dabei als eine konservative Glaubensrichtung. Für den französische Soziologen Gilles Kepel vom Institut d’Etudes Politiques in Paris ("Sciences Po") prägt besonders ein Gegensatz alle Radikalisierungen: "Gläubige" gegen "Ungläubige". Erst nach dem Golfkrieg sei in den 1990er Jahren eine salafistische Bewegung in Europa entstanden. Sie sei im Anschluss an bestehende dschihadistische Gruppierungen aufgekommen.

Kulturkampf in Frankreich

Besonders häufig kommt es in Frankreich zu Anschlägen islamistischer Terroristen. Kepel spricht von einem Kulturkampf, der sich heute in Frankreich abspielt: „Es ist ein Kulturkampf zwischen denen, die unsere muslimischen Mitbürger mit ihrer salafistischen Vision in Geiselhaft nehmen, eine Vision, die direkt zum Dschihad gegen die Ungläubigen führt." Auf der anderen Seite würden alle die stehen, "die daran glauben, dass es in der französischen Gesellschaft für alle Menschen, unabhängig von ihrem Glauben, den gleichen Platz gibt, nach dem Prinzip der Laizität".

Radikalisierung im Gefängnis

Der französische Islam-Experte Olivier Roy macht darauf aufmerksam, dass die Radikalisierung von späteren Attentätern besonders in Gefängnissen geschehe. Er erklärte im Deutschlandfunk, man habe viel zu lange gebraucht, um zu begreifen, dass es keine religiöse Radikalisierung per se gebe. Die meisten Attentäter seien Außenseiter, die nicht im Mainstream muslimischer Gemeinschaften beheimatet seien: "Sehr viele von ihnen werden nicht in den Moscheen gesehen, bevor sie sich radikalisieren." Sie würden den Koran nicht wirklich lesen: "Vielleicht schauen sie manchmal in den Koran hinein und gebrauchen zwei, drei Verse für ihre Taten, aber um die Theologie scheren sie sich nicht."



Der Grund für das Erstarken fundamentalistischer Strömungen liegt für die

Leiterin des Instituts für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin, Gudrun Krämer, in der von ihnen selbst empfundenen Schwäche von Muslimen und einer Minderheitensituation. Dann gehe es islamischen Fundamentalisten um eine Gemeindeordnung, unter der fromme Muslime unter ihresgleichen und nach eigenen Regeln leben, wenn sie sich in einer Minderheitensituation befinden.



Für den Islamwissenschaftler Amir Dziri ist der radikale Islamismus nichts anderes als eine "Spielart im Spektrum rechtsextremer Ideologien". Das schrieb er in einem Beitrag für die "Neue Zürcher Zeitung". Vor allem die politische Linke müsse dies verinnerlichen.

Strategie der Nadelstiche

Die Gefahren, die von dem islamistischen Terrorismus ausgehen, sind für den in London lehrenden Terrorismus-Experten Peter Neumann nicht mehr so groß wie vor fünf Jahren. „Die islamistische Szene war nach dem Niedergang des Islamischen Staates (IS) demoralisiert und zerstritten“, sagt er. Durch die Konfrontation mit den Ereignissen in Frankreich und dem erneuten Streit um die Mohammed-Karikaturen hätten sie nun ein neues Thema, das mobilisiere und zu Anschlägen führe.



Der Islamische Staat setze auf eine „Strategie der tausend Nadelstiche“. Man wolle eine Reaktion der Behörden wie auch Gegenangriffe gegen Muslime provozieren, um eine Eskalationsspirale zu erreichen, glaubt der Experte für Terrorismus am Französischen Institut für internationale Beziehungen, Marc Hecker. Terrorakte, so der Experte, werden oft in Wellen verübt, auch aus Nachahmung und gefördert durch die sozialen Netzwerke.

