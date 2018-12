Die Zahl der Terroropfer ist weltweit deutlich zurückgegangen.

Das ist eines der Ergebnisse des globalen Terrorismus-Index, den das Institut für Wirtschaft und Frieden mit Hauptsitz in Sydney jährlich veröffentlicht.



Demnach starben bei Anschlägen im vergangenen Jahr 18.814 Menschen. Das sind 27 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Im Vergleich zu 2014 sank die Zahl sogar um mehr als 40 Prozent. Besonders im Irak und in Syrien habe sich die Lage wegen des Rückzugs der Terrormiliz IS verbessert. In Europa ging die Zahl der Toten durch Terroranschläge auf 81 zurück - nach 168 im Jahr 2016.