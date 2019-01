In Schleswig-Holstein sind drei Iraker unter Terrorismusverdacht festgenommen worden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft planten die Männer einen Bombenanschlag. Ihnen hätten bereits Baupläne für einen Sprengsatz vorgelegen.

Zudem sei ein Zünder bestellt worden. Weil einer der Beschuldigten Fahrunterricht nahm, vermuten die Ermittler, dass die Tat mit einem Auto ausgeführt werden sollte. Die im Kreis Dithmarschen festgenommenen Männer sollen noch heute dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden.

BKA: Verdächtige waren anerkannte Flüchtlinge

Wie der Präsident des Bundeskriminalamts Münch mitteilte, lebten die drei Iraker als anerkannte Flüchtlinge in Deutschland. Sie hätten subsidiären Schutz genossen, sagte Münch in Berlin. Dieser gilt laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können und im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht - etwa Folter oder Todesstrafe.



Bundesinnenminister Seehofer lobte in Berlin die Zusammenarbeit der deutschen Sicherheitsbehörden in dem Verdachtsfall. Erste Hinweise seien vom Bundesverfassungsschutz gekommen.