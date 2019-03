Die Bundesregierung hat sich offenbar auf einen Plan für den Passentzug bei deutschen Terrorkämpfern mit doppelter Staatsbürgerschaft geeinigt.

Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung wollen Union und SPD zeitnah einen entsprechenden Gesetzentwurf abstimmen. Demnach sollen Deutsche mit doppelter Staatsbürgerschaft, denen eine konkrete Beteiligung an Kämpfen einer Terrormiliz im Ausland nachgewiesen werden kann, in Zukunft den deutschen Pass verlieren. Dies solle jedoch nicht für IS-Kämpfer gelten, die bereits in Haft seien.



Bundesjustizministerin Barley hatte gestern auf Druck der Union eine baldige Gesetzesregelung angekündigt. Allerdings sind dabei rechtliche Fragen offen - etwa ob eine solche Regelung rückwirkend möglich wäre oder nur für künftige Fälle gelten würde. Nach Einschätzung von Juristen kann das Gesetz nicht im Nachhinein angewandt werden.