Die USA fordern ein globales Bündnis gegen die Terrormiliz IS.

Man werde nach weiteren Partnern suchen, die sich diesem Kampf anschließen wollten, sagte der Regierungs-Koordinator für Terrorismusbekämpfung, Sales, in Washington. Zwar seien die Dschihadisten aus ihren Hochburgen in Syrien und im Irak vertrieben worden, deren - so wörtlich - "IS-Marke" aber lebe in der Welt weiter fort und müsse dort auch weiter bekämpft werden. Daher müssten die militärischen Anstrengungen durch Werkzeuge zur Terrorbekämpfung aus dem zivilen Sektor ergänzt werden, betonte Sales. Dabei gehe es etwa um Grenzsicherung sowie darum, den Extremisten ihre Finanzströme abzuschneiden.