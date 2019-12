Die Sprecherin der Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags vom Berliner Breitscheidplatz, Passin, will eine Interessenvertretung für Terroropfer gründen.

Sie sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, sie werde im nächsten Jahr eine Organisation für deutsche Terroropfer im In- und Ausland ins Leben rufen. Ihr erstes Ziel sei es, dass ein nationaler Gedenktag für alle Terroropfer eingeführt werde. So etwas gebe es bisher nicht. - Die Berlinerin hat bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz 2016 ihren Vater verloren.