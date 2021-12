Wie der " Tagesspiegel " berichtet, wandte sich der Opfer-Psychologe Rainer Rothe mit Beschwerden an Bundespräsident Steinmeier. In einem Schreiben beklagt Rothe demnach "fatale und menschenverachtende Umgangsformen der Behörden". Hilflos und ohnmächtig müssten die Opfer miterleben, wie der Terror für sie weitergehe. Für manche Betroffene sei das genauso retraumatisierend wie der Anschlag selbst. Es fehle in vielen Institutionen Fachwissen in der Traumatherapie. Hilfe sei zum Teil gar nicht oder erst nach Monaten oder Jahren geleistet worden.