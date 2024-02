US-Außenminister Blinken und sein katarischer Kollege Al Thani während einer Pressekonferenz (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Schiefelbein)

Das deuteten US-Außenminister Blinken und Katars Regierungschef Al Thani nach einem Treffen in Doha an. Das Emirat vermittelt neben Ägypten in dem Konflikt. Die militant-islamistische Hamas habe grundsätzlich positiv auf einen Vorschlag geantwortet, zugleich aber auch Vorbehalte geäußert. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Israel erklärte, das Schreiben werde nun von allen anderen an den Verhandlungen beteiligten Seiten eingehend geprüft. Bislang bestand die Terrororganisation auf ein endgültiges Ende der Gefechte, wohingegen Israel die Vernichtung der Hamas zum Kriegsziel erklärt hatte. Heute reist Blinken nach Israel, um dort mit der Regierung über das weitere Vorgehen zu sprechen.

Derweil geht die israelische Armee davon aus, dass 31 der noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln nicht mehr leben. Man habe deren Familien darüber informiert, hieß es ohne weitere Angaben zur Herkunft dieser Informationen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.